Стивенс выиграет у Кис в 1/2 финала «Ролан Гаррос», уверены эксперты

Американка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:5), 6:4. Соперницей Кис в полуфинальном матче 7 июня станет Слоан Стивенс (США, 10).

Согласно котировкам, в этом матче есть явный фаворит. Победа Стивенс оценивается коэффициентом 1.53, победа с форой «-1,5» гейма — 1.62. Если Кис сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.45. На то, что она сумеет удержать фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.35. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.