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Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований он в дуэте с мексиканцем Мигель-Анхелем Рейес-Варелой в трёх партиях одолел представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши и голландца Жан-Жюльена Роже, посеянных под седьмым номером, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.
За выход в третий круг Донской и Рейес-Варела поспорят с победителями матча Жоффрей Бланкано (Франция)/Констан Летьен (Франция, WC) — Леонардо Майер (Аргентина)/Жуан Соуза (Португалия).
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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