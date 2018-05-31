Донской уступил во втором круге парного «Ролан Гаррос» 

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде. Вместе с мексиканцем Мигелем Рейесом-Варелой он уступил аргентино-португальскому дуэту Леонардо Майер/Жоау Соуза — 2:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Донской и Рейес-Варела выполнили 3 подачи навылет и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся. На счету их соперников 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Следующими соперниками Майера и Соузы станут Марк и Фелисьяно Лопесы из Испании.