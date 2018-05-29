Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос»

Согласно котировкам, у Штруффа больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+5,5» гейма — 1.75.

Если Штруфф сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.05.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.20.