Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос» 

Россиянин Евгений Донской сыграет с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга «Ролан Гаррос». Встреча состоится 29 мая.
Согласно котировкам, у Штруффа больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+5,5» гейма — 1.75.
Если Штруфф сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.05.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.20.