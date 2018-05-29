Ещё
Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Россиянин Евгений Донской сыграет с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга «Ролан Гаррос». Встреча состоится 29 мая.
Согласно котировкам, у Штруффа больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+5,5» гейма — 1.75.
Если Штруфф сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.05.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.20.
Чемпионат.com: последние новости
Чилич обыграл Дакворта в первом круге Открытого чемпионата Франции Азаренко уступила Синяковой в первом круге «Ролан Гаррос» Мертенс победила Лепченко на старте «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная драка11
Избран новый президент ОКР
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль188
Загитова и ее новая любовь13
Странные сувениры к ЧМ-201820
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение