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Квитова победила Арруабаррену на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0
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Квитова победила Арруабаррену на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Чешская теннисистка Петра Квитова (8) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Уроженка Биловца 1 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 6 виннеров и 13 неточностей.
За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Квитова поспорит с победительницей поединка Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, 25).
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