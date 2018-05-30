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Квитова: счастлива, что смогла сыграть лучше, чем в прошлом году
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Квитова: счастлива, что смогла сыграть лучше, чем в прошлом году 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями после победы во втором круге «Ролан Гаррос» над испанкой Лаурой Арруабарреной (6:0, 6:4).
«Я очень счастлива, хорошо играла, намного лучше, чем в первом круге. Рада и тому, что уже выступила лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что ключевым был первый сет в этой игре. Во втором сете немного потеряла концентрацию, но всё равно счастлива своим результатом и игрой.
Думаю, я начинаю играть всё лучше и лучше. Я стараюсь действовать более агрессивно, не стою на задней линии. Я всегда так пыталась играть на протяжении своей карьеры.
Здесь я не считаю себя одним из фаворитов, думаю только о следующем матче. Я просто наслаждаюсь каждым матчем, общаюсь с другими игроками, завожу друзей», — сказала Квитова.
В третьем круге турнира Квитова встретится с эстонкой Анетт Контавейт.
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