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Веснина о Макаровой: Мы не поссорились и планируем играть «Уимблдон»
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Веснина о Макаровой: Мы не поссорились и планируем играть «Уимблдон» 

LiveSport.Ru 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение от дебютантки «Ролан Гаррос» американки Бернарды Перы в первом раунде соревнований (3:6, 2:6).
«Она на хорошем ходу, наиграла много матчей. Она молодая, для нее это первый турнир «Большого шлема» (на самом деле — первый «Ролан Гаррос») — она очень сильно хотела победить, и она сегодня показала — для себя — очень хороший теннис. Хорошо подавала, играла с высоким вращением и практически в любую точку могла положить мяч. А мне было сложнее мокрыми тяжелыми мячами разводить ее, сила моих ударов гасилась практически в два раза. Только я начинала показывать какую-то игру, Пера действовала от себя и очень удачно. Матч был тяжелый, неприятный. Не помню, когда последний раз весь мой матч шел практически проливной дождь. Обидное поражение».
Макарова? Так сложились обстоятельства. Состояние здоровья Кати в Риме было под вопросом, а был дедлайн записи на пару, и нужно было решать здесь и сейчас, иначе было бы поздно, и мы могли обе пропустить этот турнир. Хорошо, что Катя восстановилась и играет, но сомнения в этом были. Так что мы не поссорились, мы общаемся, у нас все нормально, и мы планируем играть «Уимблдон».
Остапенко азартная, у нее очень хороший спортивный характер. И даже сегодня после тяжелого вчерашнего поражения она вышла на корт, тренировалась полтора часа и сказала: я буду готова к паре«, — приводит слова Весниной Sports.ru.
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