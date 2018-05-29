Веснина о Макаровой: Мы не поссорились и планируем играть «Уимблдон»

«Она на хорошем ходу, наиграла много матчей. Она молодая, для нее это первый турнир «Большого шлема» (на самом деле — первый «Ролан Гаррос») — она очень сильно хотела победить, и она сегодня показала — для себя — очень хороший теннис. Хорошо подавала, играла с высоким вращением и практически в любую точку могла положить мяч. А мне было сложнее мокрыми тяжелыми мячами разводить ее, сила моих ударов гасилась практически в два раза. Только я начинала показывать какую-то игру, Пера действовала от себя и очень удачно. Матч был тяжелый, неприятный. Не помню, когда последний раз весь мой матч шел практически проливной дождь. Обидное поражение».

Макарова? Так сложились обстоятельства. Состояние здоровья Кати в Риме было под вопросом, а был дедлайн записи на пару, и нужно было решать здесь и сейчас, иначе было бы поздно, и мы могли обе пропустить этот турнир. Хорошо, что Катя восстановилась и играет, но сомнения в этом были. Так что мы не поссорились, мы общаемся, у нас все нормально, и мы планируем играть «Уимблдон».