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Коннор Макдэвид: «Кто выиграет Кубок Стэнли? Мне все равно»
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Коннор Макдэвид: «Кто выиграет Кубок Стэнли? Мне все равно» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который во время отпуска в Париже посетил Roland Garros, рассказал в интервью Tennis Channel, что ему безразлично, кто выиграет плей-офф НХЛ. Финальная серия между «Вашингтоном» и «Вегасом» стартовала в ночь на вторник по московскому времени. В первом матче «Голден Найтс» одержали победу со счетом 6:4.
— Кто завоюет Кубок Стэнли?
— Мне все равно.
— Против кого вы лучше играли в этом сезоне?
— На самом деле, против «Вегаса». Мы одержали над ними две победы в трех матчах. А «Кэпс» против нас выглядели здорово.
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