Коннор Макдэвид: «Кто выиграет Кубок Стэнли? Мне все равно»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид , который во время отпуска в Париже посетил Roland Garros, рассказал в интервью Tennis Channel, что ему безразлично, кто выиграет плей-офф НХЛ. Финальная серия между «Вашингтоном» и «Вегасом» стартовала в ночь на вторник по московскому времени. В первом матче «Голден Найтс» одержали победу со счетом 6:4.

— Кто завоюет Кубок Стэнли?

— Мне все равно.

— Против кого вы лучше играли в этом сезоне?

— На самом деле, против «Вегаса». Мы одержали над ними две победы в трех матчах. А «Кэпс» против нас выглядели здорово.