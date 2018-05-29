Фото: российская теннисистка Шарапова снялась в сериале «Миллиарды»

31-летняя российская титулованная спортсменка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сыграла в топовом американском телевизионном сериале канала Showtime "Миллиарды".

У Марии — эпизод в третьем сезоне шоу. Об этом она сама сообщила через Instagram, разместив совместное фото с актерами Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем

И добавила: не совсем уверена, что у нее все получилось, но пережитый опыт в любом случае "удивителен".

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Май 2018 в 1:47 PDT

Драма "Миллиарды" (Billions) с Льюисом и Полом Джаматти в главных ролях выходит с 2016 года. Третий сезон стартовал 25 марта этого года. Сериал уже продлен на четвертый.

Шоураннер — Брайан Коппельман, сценарист "13 друзей Оушена", "Вердикта за деньги" и боевика "Широко шагая".

Оценки шоу в целом положительные как со стороны критиков, так и зрителей.

Ранее мы писали, что Шарапова появится в "женском" ответвлении серии про Дэнни Оушена.