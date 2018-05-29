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Шарапова снялась в сериале
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Фото: российская теннисистка Шарапова снялась в сериале «Миллиарды» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: AP
31-летняя российская титулованная спортсменка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сыграла в топовом американском телевизионном сериале канала Showtime "Миллиарды".
У Марии — эпизод в третьем сезоне шоу. Об этом она сама сообщила через Instagram, разместив совместное фото с актерами Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.
И добавила: не совсем уверена, что у нее все получилось, но пережитый опыт в любом случае "удивителен".
Драма "Миллиарды" (Billions) с Льюисом и Полом Джаматти в главных ролях выходит с 2016 года. Третий сезон стартовал 25 марта этого года. Сериал уже продлен на четвертый.
Шоураннер — Брайан Коппельман, сценарист "13 друзей Оушена", "Вердикта за деньги" и боевика "Широко шагая".
Оценки шоу в целом положительные как со стороны критиков, так и зрителей.
Ранее мы писали, что Шарапова появится в "женском" ответвлении серии про Дэнни Оушена.
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