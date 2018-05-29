Свитолина: «У меня хорошие отношения с „Ролан Гаррос“

«У меня хорошие отношения с «Ролан Гаррос». Завоевание титула в Париже стало одним самым ярким моментом моей юниорской карьеры. Тот успех придал мне уверенности. Мне очень нравится Париж. Я люблю приезжать сюда, даже когда не участвую в турнире. На мои матчи здесь приходит много моих друзей.

Я бы посоветовала приехать в Париж ради местных круассанов. Я перестаю их есть за три дня до начала турнира и могу вновь попробовать их спустя три дня после окончания своего выступления», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира.