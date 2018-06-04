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Лучший тренер России по теннису раскритиковал американку Серену Уильямс
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Лучший тренер России по теннису раскритиковал американку Серену Уильямс 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью "Газете.Ru" резко раскритиковал американку Серену Уильямс за решение сняться с Открытого чемпионата Франции.
"Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.
Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!
Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе, с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?" — сказал Янчук.
Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
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