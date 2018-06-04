Мария Шарапова осталась без реванша

Мария Шарапова без борьбы пробилась в четвертьфинал парижского этапа «Большого шлема», однако ей так и не удалось прервать серию из 18 поражений подряд от американки Серены Уильямс . Самые известные теннисистки мира последнего десятилетия должны были встретиться в 1/8 финала " Ролан Гаррос ", однако Серена снялась с турнира из-за травмы руки.

В Париже у Шараповой были отличные шансы прервать катастрофическую серию неудач в матчах с Уильямс, которая продолжается более 13 лет. Противостояние началось еще 14 лет назад, — именно в 2004 году российская теннисистка и одержала две свои победы над американкой. Годом ранее Шарапова в 16 лет дебютировала во взрослом теннисе, сумев менее чем за сезон войти в число 50 лучших теннисисток мира. Ее прогресс был заметен, однако на турнирах «Большого шлема» Мария выступала не лучшим образом. Впрочем, к лету 2004 года она набрала отличную форму, победив на предварявшем «Уимблдон» турнире в британском Бирмингеме.

В любом случае успешное выступление юной россиянки на лондонском этапе «Большого шлема» стало настоящей сенсацией. Мария добралась до финала, где, опять же, никто не ставил на ее победу в матче против 22-летней Серены, которая стремилась к третьему подряд титулу чемпионки Уимблдона.

В конце марта 2004 года Шарапова и Уильямс провели свой первый очный поединок — в Майами в четвертьфинале крупного турнира, где американка добилась убедительной победы над восходящей российской звездой — 6:4, 6:3. Этот успех, возможно, отрицательно сказался на настрое Серены в финале Уимблдона, когда казавшаяся легкой победа на турнире ушла к ее сопернице — 6:1, 6:4.

Этот результат не мог не сказаться на дальнейшем противостоянии между Шараповой и Уильямс, которое проходило при подавляющем преимуществе американки. Причины такого запредельного настроя именно на Шарапову, не исключено, кроются в эпизоде, случившемся в раздевалке после лондонского финала. Тогда Мария застала рыдающую Серену, и та не смогла простить сопернице, что Шарапова увидела ее в минуту слабости.

Особый настрой на Шарапову

Шарапова несколько раз становилась первой ракеткой мира, однако чаще всего главными конкурентками Уильямс в борьбе за верхнюю строчку мирового рейтинга становились другие. Тем не менее, ни с кем Уильямс не играла так сильно, как с Шараповой.

Исключением остается лишь тот самый 2004 год, который для Шараповой, именно тогда ставшей звездой мирового тенниса, завершился победой на итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (ВТА). В финале Шарапова в трех партиях обыграла как раз Уильямс, и на тот момент казалось, что у американки возник некий «комплекс» Шараповой. Серена в 2004 году не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» — впервые за три сезона.

В середине 2000-х годов Шарапова действительно играла сильнее Уильямс — американка находилась лишь на пути к вершине, когда она годами занимала высшую строчку рейтинга. Первой ракеткой мира в 2004-05 гг. была другая теннисистка из США Линдси Дэвенпорт, которую на «троне» сменила именно Шарапова — в августе 2005 года, когда россиянке было лишь 18 лет. Однако в начале года Мария уступила Серене в полуфинале открытого чемпионата Австралии, который она в итоге и выиграла, прервав неудачную серию на «Большом шлеме». Кто бы мог подумать, что этот непростой успех — американка победила лишь в на тай-брейке третьего сета (8:6) начнет невероятную победную серию Уильямс, которая длится почти полтора десятка лет — больше, чем карьера среднего теннисиста.

Мария и Серена никогда не были в числе «средних», потому их противостояния всегда носили статус принципиальных. Достаточно сказать, что за эти годы соперницы встретились в трех финалах открытого чемпионата Австралии (в 2005, 2007 и 2015 гг), решающем матче Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также в финале итогового турнира WTA в том же 2012 году. На сегодняшний день Шарапова ровно вдвое уступает Серене по количеству титулов (36 против 72), а на турнирах «Большого шлема» преимущество американки и вовсе является подавляющим (23-5). Но можно предположить, что Шарапова выигрывала бы турниры гораздо чаще, играй она с Уильямс хотя бы на равных.

Злополучный Мельбурн-2016

Открытый чемпионат Австралии 2016 года оказался для Шараповой настоящей катастрофой. В Мельбурне она потерпела от Серены 18-е поражение подряд — на сей раз уже в четвертьфинале, где сошлись две давние соперницы. А вскоре после этой неудачи Мария дала памятную пресс-конференцию, где объявила, что в ее организме обнаружен мельдоний — препарат, запрещенный с 1 января 2016 года. У Шараповой его нашли как раз на австралийском турнире, и россиянка была дисквалифицирована — вернуться в строй ей удалось лишь в апреле 2017 года.

К тому времени, оставшись без главного раздражителя в мировом теннисе, заскучала и Серена, которая непрерывно являлась первой ракеткой мира более трех лет. В сентябре 2016 года, получив травму плеча, она этого звания лишилась, а в следующем сезоне объявила о своей беременности и приостановила карьеру. Случилось это именно в апреле — когда на корты вернулась отбывшая наказание Шарапова.

Возвращение американки состоялось в начале нынешнего года, и именно «Ролан Гаррос» стал первым этапом «Большого шлема», где после перерыва выступала Уильямс — в 36 лет. Годичный перерыв оставил Серену без рейтинга, она откатилась в пятую сотню, но нет никаких сомнений, что вскоре вернется в мировые лидеры — даже несмотря на травму, полученную в Париже.

Шарапова же, пусть и выступает уже больше года, из-за постоянных травм также хороших результатов не показывала, и в Париже получила лишь 28-й посев. Однако самая опасная ее соперница взяла самоотвод, Шарапова имеет отличные шансы на титул — турниры «Большого шлема» она не выигрывала ровно четыре года, в 2014 году победив как раз в Париже.