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Серена Уильямс победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Серена Уильямс победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над немкой Юлией Гёргес в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису и вышла в четвертый круг турнира, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и закончилась победой американки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
36-летняя Уильямс в следующем раунде встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая одолела чешку Каролину Плишкову.
Ранее сообщалось, что Шарапова считает Серену Уильямс лучшей теннисисткой мира.
Теннис. "Ролан Гаррос". 3-й круг Юлия Гёргес (Германия) — Серена Уильямс (США) — 3:6, 4:6
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