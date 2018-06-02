Теннисит Хачанов пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Люком Пуи в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС

Встреча, которая длилась два часа и 26 минут, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянина.

В активе Хачанова пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Также он допустил две двойные ошибки и пять раз подал навылет.

У Пуи шесть двойных ошибок, столько же эйсов, а также один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, российский теннисист повторил свой лучший результат на " Ролан Гаррос ", вновь пробившись в 1/8 финала турнира, где встретится с Александром Зверевым

Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 3-й круг Люка Пуи (Франция) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 7:5, 3:6