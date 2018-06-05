Ещё
Янчук назвал преимущества Шараповой над Мугурусой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Янчук назвал преимущества Шараповой над Мугурусой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» оценил шансы российской теннисистки Марии Шараповой в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос», где она сыграет с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.
"Шансы примерно равные. Спортсменки примерно одного уровня, хотя у Шараповой есть некоторое преимущество. У нашей теннисистки мощнее удар слева, иногда неплохо идет подача.
Последний матч показал, что Мария находится в прекрасной форме. Если наша спортсменка не будет бороться сама с собой внутри, обойдется без большого числа невынужденных ошибок, то у нее будут хорошие шансы достойно сыграть с Мугурусой", — сказал Янчук.
Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
Газета.Ru: последние новости
Шарапова прокомментировала решение Серены Уильямс снятся с "Ролан Гаррос" Кафельников прокомментировал слова украинского теннисиста о неприязни к русскоговорящим Янчук оценил шансы Касаткиной выйти в 1/2 финала "Ролан Гаррос"
Комментарии  Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»61
Россиянам могут добавить минимум три выходных73
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»28
Медведева рассказала о косяке17
Абрамович наказал Британию620
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение