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«Челябинские волчицы» выиграли серебро всероссийского турнира «Золотая шайба»
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«Челябинские волчицы» выиграли серебро всероссийского турнира «Золотая шайба» 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Воспитанницы челябинской хоккейной школы имени Макарова взяли серебро всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девушек 2004–2006 годов рождения. В финале наша команда уступила спортсменкам из Московской области со счётом 1:4. Об этом 74.ru рассказала замдиректора спортшколы Наталья Швец.
Соревнования прошли в городе Ейске Краснодарского края с 22 по 29 мая. На турнир съехались 16 команд из 12 регионов России.
— Девочки очень достойно выступили в группе и полуфинале. Вчера, 28 мая, они отыграли финальную игру с командой из города Воскресенска Московской области, — рассказала Наталья Швец. — Немного не хватило сил, и они уступили победу соперницам со счётом 1:4, но стали серебряными призёрами соревнований.
В прошлом сезоне команда «Челябинские волчицы» из хоккейной школы имени Макарова стала победителем всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девушек 2003–2005 годов рождения. В финале наш коллектив одолел команду из Московской области со счётом 5:2.
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