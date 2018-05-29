«Челябинские волчицы» выиграли серебро всероссийского турнира «Золотая шайба»

Воспитанницы челябинской хоккейной школы имени Макарова взяли серебро всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девушек 2004–2006 годов рождения. В финале наша команда уступила спортсменкам из Московской области со счётом 1:4. Об этом 74.ru рассказала замдиректора спортшколы Наталья Швец

Соревнования прошли в городе Ейске Краснодарского края с 22 по 29 мая. На турнир съехались 16 команд из 12 регионов России.

— Девочки очень достойно выступили в группе и полуфинале. Вчера, 28 мая, они отыграли финальную игру с командой из города Воскресенска Московской области, — рассказала Наталья Швец. — Немного не хватило сил, и они уступили победу соперницам со счётом 1:4, но стали серебряными призёрами соревнований.

В прошлом сезоне команда «Челябинские волчицы» из хоккейной школы имени Макарова стала победителем всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девушек 2003–2005 годов рождения. В финале наш коллектив одолел команду из Московской области со счётом 5:2.