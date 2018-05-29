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Roland Garros. Евгений Донской не смог выйти во второй круг
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Roland Garros. Евгений Донской не смог выйти во второй круг 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир «Большого шлема». В очередной игровой день первым из россиян в бой вступил Евгений Донской, который не смог пробиться во второй круг соревнований.
В матче первого раунда россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу. Встреча продолжалась всего 1 час 21 минуту и завершилась уверенной победой немца со счетом 6:1, 6:3, 6:0. В следующем круге турнира немецкий теннисист встретится с победителем противостояния между Стивом Джонсоном (США) и Адрианом Маннарино (Франция, 25-й номер посева).
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