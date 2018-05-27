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Веснина: надеюсь, после «РГ» у нас с Макаровой снова получится сыграть вместе
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Веснина: надеюсь, после «РГ» у нас с Макаровой снова получится сыграть вместе 

Чемпионат.com 27 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, почему было принято решение отказаться от выступления с Екатериной Макаровой в парном разряде на «Ролан Гаррос».
«Надеюсь, что такое решение не приведёт к разрыву. Просто так сложились обстоятельства. От меня в этой ситуации мало что зависело, поэтому пришлось принять такое решение. Я не могу раскрывать детали, но мы с Катей по-прежнему общаемся. Иногда судьба распоряжается таким образом, что необходимо принимать сложные решения. Надо двигаться дальше, а этот выбор никак не повлияет на наши с Катей отношения.
Мы ведём борьбу за попадание на итоговый турнир года в Сингапуре. Наш дуэт занимает лидирующие места в рейтинге, поэтому не хотелось бы упускать эту цель. Надеюсь, что после «Ролан Гаррос» у нас снова получится сыграть вместе», — сказала Веснина в эфире программы Алексея Ягудина на канале «Матч ТВ».
Веснина выступит в латвийкой Еленой Остапенко, а Макарова — с соотечественницей Анной Калинской.
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