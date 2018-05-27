Веснина: надеюсь, после «РГ» у нас с Макаровой снова получится сыграть вместе

«Надеюсь, что такое решение не приведёт к разрыву. Просто так сложились обстоятельства. От меня в этой ситуации мало что зависело, поэтому пришлось принять такое решение. Я не могу раскрывать детали, но мы с Катей по-прежнему общаемся. Иногда судьба распоряжается таким образом, что необходимо принимать сложные решения. Надо двигаться дальше, а этот выбор никак не повлияет на наши с Катей отношения.