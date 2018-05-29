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Чилич обыграл Дакворта в первом круге Открытого чемпионата Франции
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Чилич обыграл Дакворта в первом круге Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 1 час назад
Хорватский теннисист Марин Чилич (3) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв австралийца Джеймса Дакворта со счётом 6:3, 7:5, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Марин 13 раз подал навылет, активно выиграл 47 очков и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету его соперника 12 эйсов, 23 виннера и 32 неточности.
Следующим соперником Чилича будет поляк Хуберт Хуркач (Q), который обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.
"Ролан Гаррос". Мужчины. Первый круг Пабло Куэвас (Уругвай) — Аляж Бедене (Словения) — 6:4, 6:3, 6:2. Максимильян Мартерер (Германия) — Райан Харрисон (США) — 6:1, 6:3, 7:5. Томас Фаббьяно (Италия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2.
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