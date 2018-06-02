Чилич обыграл Джонсона в 1/16 финала «РГ», отдав всего 11 очков на подаче

Поединок продлился всего 1 час 37 минут. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джонсона 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было. За весь матч он выиграл всего 11 очков на приёме.