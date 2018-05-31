Ещё
Чилич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Хуркача
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чилич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Хуркача 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватский теннисист Марин Чилич (3) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача (Q) со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. Уроженец Меджугорья 9 раз подал навылет, активно выиграл 48 очков и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету его соперника 10 эйсов, 24 виннера и 46 неточностей.
За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Чилич поспорит с представителем США Стивом Джонсоном. "Ролан Гаррос" завершится 10 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: Павлюченкова выиграет у Херцог в первом круге «Ролан Гаррос» Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос» Джонсон одержал волевую победу над Штруффом во втором круге «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян18
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ175
Зидан уходит из «Реала»4
В «Зените» отреагировали на уход Зидана9
Черчесов объяснил стыдное поражение России460
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение