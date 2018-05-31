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Чилич вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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Чилич вышел в третий круг «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Третья ракетка мира хорват Марин Чилич вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в четырех сетах польского теннисиста Хуберта Хуркача со счетом 6:2, 6:2, 6:7, 7:5.
За два часа 50 минут Чилич девять раз подал навылет и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету Хуркача десять эйсов и 46 ошибок.
За выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции хорват поспорит с американцем Стивом Джонсоном.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова пробилась в третий круг "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 2-й круг Марин Чилич (Хорватия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 6:2, 6:7, 7:5
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