Ещё
Серена Уильямс победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над немкой Юлией Гёргес в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису и вышла в четвертый круг турнира, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и закончилась победой американки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
36-летняя Уильямс в следующем раунде встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая одолела чешку Каролину Плишкову.
Ранее сообщалось, что Шарапова считает Серену Уильямс лучшей теннисисткой мира.
Теннис. "Ролан Гаррос". 3-й круг Юлия Гёргес (Германия) — Серена Уильямс (США) — 3:6, 4:6
Газета.Ru: последние новости
Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции Шарапова: мне нечего доказывать на "Ролан Гаррос" Японский теннисист Нисикори легко вышел в четвертый раунд "Ролан Гаррос"
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб сделал предложение Роналду25
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню146
Абрамович наказал Британию592
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки30
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение