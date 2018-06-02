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Серена Уильямс попала на Шарапову
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Серена Уильямс попала на Шарапову 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гергес в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» и в следующем матче встретится с россиянкой Марией Шараповой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
36-летняя Уильямс превзошла соперницу по итогам двух сетов (6:3, 6:4). Для победы над немецкой теннисисткой американке потребовалось 1 час 16 минут. В следующем круге «Ролан Гаррос» Уильямс сойдется с Шараповой. Матч состоится 4 июня.
Ранее 2 июня Шарапова расправилась с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Россиянке также хватило двух сетов для достижения результата — 6:2, 6:1.
9 марта Уильямс вернулась в теннис. Американка вышла на корт турнира в Индиан-Уэллсе против теннисистки из Казахстана Зарины Дияс после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка.
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