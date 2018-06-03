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Серена Уильямс считает Шарапову фаворитом матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Серена Уильямс считает Шарапову фаворитом матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи четвертого круга "Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой.
"Откровенно говоря, Шарапова является фаворитом предстоящего матча. Она играет уже больше года, тогда как я только вернулась на корт. В данный момент я стараюсь понять, где я нахожусь и куда могу продвинуться", — приводит слова Уильямс ТАСС.
В матче третьего круга Шарапова одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой — 6:1, 6:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уильямс в матче за выход в четвертый раунд обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4.
Встреча между Шараповой и Уильямс пройдет 4 июня.
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