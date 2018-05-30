Сёстры Уильямс стартовали с победы на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американки Серена и Винус Уильямс (WC) обеспечили себе место во втором круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом матче они обыграли японский дуэт Шуко Аояма/Мию Като (14) со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Американки выполнили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету японских теннисисток 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта, эйсов у них не было.