Сестры Уильямс вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс обыграли итальянку Сару Эррани и бельгийку Кирстен Флипкенс и вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу американских спортсменок.
На счету сестер Уильямс три эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.
Эррани и Флипкенс выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и упустили два брейк-пойнта.
Теннис. "Ролан Гаррос". Парный разряд. 2-й круг Серена Уильямс, Винус Уильямс (США) — Сара Эррани (Италия), Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:4, 6:2