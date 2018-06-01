Сестры Уильямс вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс обыграли итальянку Сару Эррани и бельгийку Кирстен Флипкенс и вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу американских спортсменок.

На счету сестер Уильямс три эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

Эррани и Флипкенс выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и упустили два брейк-пойнта.