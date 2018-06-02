Чемпионат.com: последние новости

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль – Гаске на «Ролан Гаррос»

Хачанов обыграл Пуи и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Бабош и Младенович вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде