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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с представительницей Германии Юлией Гёргес (11). Поединок начнётся в 19:05 по московскому времени. Оба очных поединка между соперницами завершились в пользу Уильямс.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча С. Уильямс — Гёргес в третьем круге «Ролан Гаррос».
На данный момент Уильямс, пропустившая около года из-за беременности, занимает 451-е место в рейтинге WТА, тогда как Гёргес является 11-й ракеткой планеты. В четвёртом круге победительница этого матча сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28).
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