Пэн Шуай победила Крунич на старте Открытого чемпионата Франции

Китайская теннисистка Пэн Шуай вышла во второй круг « Ролан Гаррос », обыграв в двух сетах представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Пэн Шуай выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету сербки 1 эйс, 2 двойные ошибки, 10 упущенных брейк-пойнтов и 30 виннеров.