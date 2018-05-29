Ещё
Пэн Шуай победила Крунич на старте Открытого чемпионата Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэн Шуай победила Крунич на старте Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 7 часов назад
Китайская теннисистка Пэн Шуай вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в двух сетах представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Пэн Шуай выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету сербки 1 эйс, 2 двойные ошибки, 10 упущенных брейк-пойнтов и 30 виннеров.
Во втором круге Пэн Шуай встретится с француженкой Каролин Гарсия (7), которая в стартовом круге позволила взять всего один гейм китаянке Дуань Инъин.
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос» Чеккинато одолел Копила на старте "Ролан Гаррос", отыгравшись с 0:2 по сетам Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Спартака» отказался играть за Россию9
Роналду нашел новый клуб3
Москва и Минск договорились о визах22
Лондон озвучил требования Абрамовичу91
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение