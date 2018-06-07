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Халеп — Мугуруса: котировки на полуфинал Открытого чемпионата Франции
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Халеп — Мугуруса: котировки на полуфинал Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 10 часов назад
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв немку Анжелику Кербер (12) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2. За выход в финал первая ракетка мира 7 июня поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (3).
Согласно котировкам, у румынки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Халеп оценивается коэффициентом 2.00, победа с форой «+2,5» гейма — 1.65. Если Гарбинье Мугуруса сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.10. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.
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