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Халеп отомстила обидчице Шараповой и вышла в финал «Ролан Гаррос»
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Халеп отомстила обидчице Шараповой и вышла в финал «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 4 часа назад
Румынка Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинале Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу румынской теннисистки.
На счету победительницы поединка одна подача навылет, две двойные ошибки, шесть реализованных брейк-поинтов из 10.
Мугуруса совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку, упустила шесь брейков.
В финале соперницей Халеп станет либо Мэдисон Кис, либо Слоан Стивенс, обе спортсменки представляют США.
Теннис. "Ролан Гаррос" — 2018. 1/2 финалаСимона Халеп (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:1, 6:4
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