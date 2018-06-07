Халеп отомстила обидчице Шараповой и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинале Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу румынской теннисистки.

На счету победительницы поединка одна подача навылет, две двойные ошибки, шесть реализованных брейк-поинтов из 10.

Мугуруса совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку, упустила шесь брейков.

В финале соперницей Халеп станет либо Мэдисон Кис, либо Слоан Стивенс, обе спортсменки представляют США.

Теннис. "Ролан Гаррос" — 2018. 1/2 финалаСимона Халеп (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:1, 6:4