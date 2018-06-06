Халеп сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с обидчицей Шараповй

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС

Встреча, которая длилась два часа и 14 минут, завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2 в пользу Халеп.

Румынка однажды выполнила подачу навылет, а также допустила четыре двойные ошибки. В ее активе восемь реализованных брейк-пойнтов из 17.

Кербер совершила три ошибки на подаче и проиграла восемь брейк-пойнтов. Также она выполнила два эйса.

В полуфинале Халеп встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла российскую теннисистку Марию Шарапову