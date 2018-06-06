Ещё
Халеп сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с обидчицей Шараповй
Далее:
Читайте также:
Ещё

Халеп сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с обидчицей Шараповй 

Газета.Ru 2 часа назад
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась два часа и 14 минут, завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2 в пользу Халеп.
Румынка однажды выполнила подачу навылет, а также допустила четыре двойные ошибки. В ее активе восемь реализованных брейк-пойнтов из 17.
Кербер совершила три ошибки на подаче и проиграла восемь брейк-пойнтов. Также она выполнила два эйса.
В полуфинале Халеп встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла российскую теннисистку Марию Шарапову.
Теннис. "Ролан Гаррос". 1/4 финала Симона Халеп (Румыния) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:7, 6:3, 6:2
Газета.Ru: последние новости
Янчук: рано Шараповой выигрывать «Большие шлемы», она ещё должна пуд соли съесть Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 4 июня Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева рассказала о предательстве12
Чичерину наказали за Донбасс58
Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс1
Россию спасет только чудо8
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс54
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение