Кербер с пятого матчбола победила Гарсию и сыграет с Халеп в 1/4 финала «РГ»

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Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала

Шарапова: я с нетерпением ждала матча с Сереной. Расстроена тем, что она снялась

Цуренко обыграла Рыбарикову и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд РГ