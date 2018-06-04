Ещё
Кербер с пятого матчбола победила Гарсию и сыграет с Халеп в 1/4 финала «РГ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кербер с пятого матчбола победила Гарсию и сыграет с Халеп в 1/4 финала «РГ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Немецкий теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Бывшая первая ракетка мира активно выиграла 11 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету Каролин 19 виннеров и 36 неточностей. Анжелика победила с пятого матчбола.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Кербер поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала Шарапова: я с нетерпением ждала матча с Сереной. Расстроена тем, что она снялась Цуренко обыграла Рыбарикову и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд РГ
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова ответила Серене Уильямс5
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой40
Абрамович наказал Британию619
Российскому биатлону отказали в правах29
Судьба Салаха оказалась предрешена
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение