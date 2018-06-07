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Победа Халеп в матче с Кербер — в обзоре четвертьфинала «Ролан Гаррос»
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Победа Халеп в матче с Кербер — в обзоре четвертьфинала «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв немку Анжелику Кербер (12) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Халеп выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 8 брейк-пойнтов из 17, активно выиграла 26 очков и допустила 46 невынужденных ошибок.
За выход в финал соревнований в столице Франции первая ракетка мира поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (3).
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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