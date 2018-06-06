Согласно котировкам, Кербер проиграет Халеп в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Согласно котировкам, у немки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 2.80, победа с форой «+3,5» гейма — 1.95. Если Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.