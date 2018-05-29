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Сафин: «Мой сильнейший соперник — Федерер, он заставлял бегать по всей площадке»
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Сафин: «Мой сильнейший соперник — Федерер, он заставлял бегать по всей площадке» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин назвал Роджера Федерера сильнейшим соперником в своей карьере. По мнению россиянина, никто до сих пор не может сравниться со швейцарцем.
"Сильнейший соперник? Роджер Федерер! Его было сложнее всех обыграть, он заставлял меня бегать по всей площадке.
Сейчас в теннисе нет новых лиц. А те, кто есть, недостаточно сильны. У них нет стиля, они просто стараются бить по мячу посильнее. Берых и Димитров играют одинаково, иногда не поймешь, где кто. Джокович, Вавринка — тот же стиль. Федерер быстро выбегал к сетке, играл с твоим разумом. Они все говорят, что у них тот же уровень, но самом деле — ни у кого", — цитирует Сафина Tennis World USA.
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