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Шарапова: «Не сомневалась, что смогу вернуться в игру»
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Шарапова: «Не сомневалась, что смогу вернуться в игру» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 4:6, 6:3. Выиграв первый сет, россиянка вела во втором со счетом 4:3, но затем проиграла шесть геймов подряд, заставив своих болельщиков изрядно поволноваться. К чести Шараповой, она завершила матч мощным финишным спуртом, забрав у Хогенкамп шесть геймов подряд.
«Я очень хорошо начала матч, но во втором сете, по-моему, была излишне нетерпеливой. Соперница стала играть стабильнее, а я чуть потеряла в скорости, но, к счастью, сумела завершить матч, взяв шесть геймов подряд. Если и был способ, изменить ход встречи, то именно такой.
Думаю, могу гордиться приложенными усилиями, но я точно чуть расслабилась, не была такой же агрессивной, как при счете 6:1, 3:1.
Каким бы ни был итоговый счет, я все равно знала, что показала приличный теннис. Чувствовала, что нет причин, по которым я не могла бы вернуться в игру», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.
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Флипкенс стала соперницей Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос» Шарапова избежала позора на старте Ролан Гаррос. Но дальше у нее сетка смерти Родина проиграла Скьявоне в финале квалификации «Роллан Гаррос»
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