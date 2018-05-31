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С. Уильямс одержала волевую победу над Барти во втором раунде «Ролан Гаррос»
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С. Уильямс одержала волевую победу над Барти во втором раунде «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Американка Серена Уильямс (SR) пробилась в третий раунд «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над австралийкой Эшли Барти (17) — 3:6, 6:3, 6:4. В решающей партии у Барти не было ни одного брейк-пойнта.
Поединок продолжался 1 час 48 минут. Серена выполнила 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Эшли 3 подачи навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Следующей соперницей Уильямс станет или немка Юлия Гёргес (11), или бельгийка Элисон Ван Эйтванк.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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