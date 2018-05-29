Ещё
Уильямс: Первый матч на «РГ» прошёл хорошо, я нахожусь на правильном пути
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уильямс: Первый матч на «РГ» прошёл хорошо, я нахожусь на правильном пути 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Американка Серена Уильямс прокомментировала победу в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции.
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Думаю, матч прошёл хорошо. Это была далеко не самая лёгкая игра, поскольку на старте мы выполнили достаточное количество эйсов.
Я осознавала, что должна хорошо действовать на своей подаче, поскольку в таком поединке не стоит рассчитывать на затяжные розыгрыши.
Мне пришлось нелегко, поскольку нужно было обрести игровой ритм, а количество подач навылет не уменьшалось. Чувствую, что нахожусь на правильном пути.
Знаете, я проделала серьёзную работу и на корте, и за его пределами. Надеюсь, теперь всё это выльется в соответствующие результаты», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».
Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти (17), разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву.
LiveSport.Ru: последние новости
Шарапова снялась в американском сериале «Миллиарды» «Ролан Гаррос». Донской не сумел преодолеть первый круг Мария Шарапова — Ришель Хогенкамп. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Спартака» отказался играть за Россию9
Роналду нашел новый клуб3
Москва и Минск договорились о визах22
Лондон озвучил требования Абрамовичу91
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение