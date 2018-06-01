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Дарья Касаткина — Мария Саккари. Прогноз и ставки на теннисный матч 1 июня
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Дарья Касаткина — Мария Саккари. Прогноз и ставки на теннисный матч 1 июня 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Дарья Касаткина
Россиянка является 14-й ракеткой мира, такой же номер она получила в посеве.
Нынешний сезон складывается для Дарьи Касаткиной весьма успешно. Она стала лицом страны в женском Туре и побывала в двух финалах на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе. Последним первенством перед Парижем стал Рим, где она одолела австралийку Айлу Томлянович (6:0, 6:4) и американку Даниэль Коллинз (6:2, 6:3), после чего уступила четвертой ракетке мира Элине Свитолиной (6:0, 3:6, 2:6).
Порой у Дарьи случаются проблемы, она может «выпасть» из игры против сильной соперницы, но бывает это довольно редко. Касаткина способна играть на всю ширину корта и постоянно держать оппоненток под давлением, имея навык брать очки за счет укороченных ударов.
На «Ролан Гаррос» Касаткина уверенно разобралась с Кайей Канепи (6:4, 6:1) и Кирстен Фликенс (6:3, 6:3). Не самые сложные соперницы, а в третьем круге ей, на первый взгляд, вновь повезло с сеткой.
Мария Саккари
Греческая теннисистка является 38-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне ее лучшим результатом стал выход в полуфинал турнира в Стамбуле, где она уступила Полоне Херцог (4:6, 2:6). Перед поездкой в Париж у Саккари было неплохое выступление в Риме, где она одолела Кики Бертенс (6:2, 4:6, 6:3), а затем выбила шестую ракетку посева Каролину Плишкову (3:6, 6:3, 7:5), но мастерства для борьбы с немкой Анжелик Кербер уже не хватило — 1:6, 1:6.
Марию Саккари можно назвать удобной соперницей для россиянки, так как в ее активе нет физической мощи или сильной подачи, при которых у Дарьи возникают проблемы. Она тоже любит длинные розыгрыши, в чем Касаткина является настоящим мастером.
На старте «Ролан Гаррос» Мария обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга (7:6, 6:2), а затем весьма неожиданно разобралась с 23-й ракеткой турнира Карлой Суарес-Наварро — 7:5, 6:3. Стоит при этом отметить, что испанка сыграла катастрофически плохо, учитывая ее реальный уровень, поэтому раньше времени хвалить греческую спортсменку не стоит.
Прогноз
Теннисистки похожи по манере игры, вот только Касаткина однозначно на две головы выше по уровню мастерства.
Девушки встречались между собой лишь однажды в Будапеште сезона 2015 года, когда Касаткина праздновала победу со счетом 6:1, 7:5. Предлагаем вновь поставить на успех россиянки в двух сетах за 1,71.
LiveSport.Ru: последние новости
Касаткина обыграла Флипкенс и вышла в третий круг «РГ» «Ролан Гаррос». Камбэк Свитолиной, стартовые успехи Макаровой и Димитрова «Ролан Гаррос». Донской не сумел преодолеть первый круг
Комментарии  Ещё 2 источника 
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