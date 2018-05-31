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Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро
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Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Испанец Альберт Рамос-Виньолас (31) уверенно обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 6:4, 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету Рамоса-Виньоласа 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его 19-летний соперник выполнил 1 эйс, 2 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.
Соперником испанского теннисиста по третьему раунду соревнований станет победитель пары Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Жюльен Беннетто (Франция).
В параллельном матче представитель Хорватии Борна Чорич в четырёх партиях взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно — 4:6, 6:2, 6:1, 6:1. В следующем круге соперником хорвата станет победитель пары Диего Шварцманн (Аргентина, 11) — Адам Павлашек (Чехия).
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