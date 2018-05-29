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Необычный костюм Серены Уильямс помог ей выйти во второй круг Roland Garros
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Необычный костюм Серены Уильямс помог ей выйти во второй круг Roland Garros 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 45 минут.
В матче против Плишковой Уильямс выступала в «костюме кошки». По словам Серены, это ей помогло почувствовать себя «супергероем». Кроме того, новый костюм Уильямс ускоряет процесс восстановления спортсменки после рождения дочки.
Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 29 Май 2018 в 12:05 PDT  Во втором круге турнира американка сразится с Эшли Барти из Австралии.
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