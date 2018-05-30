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Шарапова оценила нелепый костюм Уильямс на корте
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Шараповой понравился необычный костюм Серены Уильямс 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова оценила образ американки Серены Уильямс на матче первого круга "Ролан Гаррос", передает "Советский спорт".
"Я мельком видела наряд Серены, но сам матч толком не смотрела. Думаю, такой выбор костюма можно назвать ожидаемым в связи с ее первым участием в турнире Большого шлема после долгого отсутствия.
В этом и прелесть тенниса: можно проявить свою индивидуальность и отличаться от остальных. Мне это нравится", — приводит слова Шараповой Tennis World.
Шарапова в матче первого круга обыграла Рихел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3.
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг "Ролан Гарроса".
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