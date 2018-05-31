Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут. На счету первой ракетки соревнований 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. Его соперник выполнил 8 подач навылет, 4 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4 имевшихся.