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Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»
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Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 47 минут назад
Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут. На счету первой ракетки соревнований 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. Его соперник выполнил 8 подач навылет, 4 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4 имевшихся.
В матче за выход в 1/16 турнира финала Надаль сразится с представителем Франции Ришаром Гаске (27).
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