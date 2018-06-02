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Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Гаске на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Гаске на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 46 минут назад
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с французом Ришаром Гаске (27). Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. Теннисисты встречались между собой 15 раз, но ни разу Гаске не сумел уйти с корта победителем.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль — Гаске в третьем круге «Ролан Гаррос».
На данный момент 31-летний Надаль занимает первое место в рейтинге ATP, тогда как Гаске является 32-й ракеткой планеты. В четвёртом круге победитель этого матча сыграет либо с немцем Масимильяном Мартерером, либо с эстонцем Юргеном Зоппом.
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