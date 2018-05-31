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Шарапова: матч с Векич получился достаточно нервным
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Шарапова: матч с Векич получился достаточно нервным 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победный поединок второго круга Roland Garros против хорватки Донны Векич (7:5, 6:4). По словам россиянки, соперница заставила изрядно понервничать ее.
"Я не знала, как Донна будет играть, ведь эта встреча стала нашим первым очным противостоянием, — приводит слова Шараповой телеканал Евроспорт. — Она была крайне агрессивна на подаче, хорошо преуспевала в атаке. Матч сложился достаточно нервным, игра была похожа на качели — никакого баланса. Но заключительный гейм получился особенно нервным и затяжным".
"Сейчас я чувствую себя вполне уверенно. Впереди меня ждет сложный матч с Плишковой. Могу сказать, что она превосходно играет в этом сезоне, уже одержала победу на одном из предыдущих грунтовых турниров, отлично выступила в Мадриде и Риме. Я должна быть готова к ней и я буду готова".
Напомним, что матч третьего круга Открытого чемпионата Франции против чешки Каролины Плишковой состоится первого июня.
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