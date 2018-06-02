Шарапова осталась довольна своей игрой

Шарапова считает, что сыграла агрессивно и умно против Плишковой

Российская теннисистка Мария Шарапова показала умную и агрессивную игру в матче против Каролины Плишковой на Roland Garros. Такое мнение высказала сама спортсменка, чьи слова приводит пресс-служба турнира. В субботу Шарапова обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии в матче третьего круга Roland Garros. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки. В 1/8 финала турнира россиянка встретится с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс "Я считаю, что провела достаточно умный матч, — сказала Шарапова. — Мне удалось действовать достаточно агрессивно на подачах соперницы. Сильный прием дал мне возможность лишить Плишкову уверенности при игре на задней линии. Можно сказать, что скорее я выиграла матч, чем Плишкова проиграла его". Шарапова в 14-й раз принимает участие в Roland Garros. Она дважды в карьере побеждала в соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале она обыграла итальянку Сару Эррани , а в 2014-м победила румынку Симону Халеп. Roland Garros — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд турнира, проходящего на грунтовых кортах Парижа, составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.