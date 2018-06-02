Тарпищев: у Шараповой хорошие шансы победить Уильямс в случае их матча на Roland Garros

В субботу Шарапова одержала победу над шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.

"Шарапова провела матч уверенно. Играла без спадов, легко, поэтому быстро довела матч до победы, — сказал Тарпищев. — Ко второй неделе турнира Мария набрала хорошую форму".

В следующем круге 31-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс.

"Теперь будет интересно посмотреть на матч Шараповой и Уильямс, если он случится. Наконец, у Марии есть хороший шанс на победу. Да, Уильямс быстрее и мощнее играет, но остается открытым вопрос в психологической стабильности", — сказал Тарпищев.

Шарапова в 14-й раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции. Она дважды в карьере побеждала на соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале обыграла итальянку Сару Эррани , а в 2014-м победила румынку Симону Халеп.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.