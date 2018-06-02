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Тарпищев: у Шараповой хорошие шансы победить Уильямс в случае их матча на Roland Garros
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Тарпищев: у Шараповой хорошие шансы победить Уильямс в случае их матча на Roland Garros 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова имеет хорошие шансы на победу над американкой Сереной Уильямс в случае их встречи в 1/8 финала Roland Garros. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В субботу Шарапова одержала победу над шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.
"Шарапова провела матч уверенно. Играла без спадов, легко, поэтому быстро довела матч до победы, — сказал Тарпищев. — Ко второй неделе турнира Мария набрала хорошую форму".
В следующем круге 31-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс.
"Теперь будет интересно посмотреть на матч Шараповой и Уильямс, если он случится. Наконец, у Марии есть хороший шанс на победу. Да, Уильямс быстрее и мощнее играет, но остается открытым вопрос в психологической стабильности", — сказал Тарпищев.
Шарапова в 14-й раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции. Она дважды в карьере побеждала на соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале обыграла итальянку Сару Эррани, а в 2014-м победила румынку Симону Халеп.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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