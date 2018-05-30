Украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Теннисист из Украины Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах, сообщает ESPN.

Внимание антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit Баданов привлек в матчах на турнирах серии «Фючерс» в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах. Организация провела расследование, по итогам которого было установлено, что 30-летний спортсмен был связан с людьми, которые делали ставки на его игры, и обеспечивал нужный результат в этих встречах.

Баданову было назначено наказание в виде пожизненной дисквалификации, а также служба обязала его выплатить $100 тысяч в качестве штрафа.

Ранее сообщалось, что новичок высшего дивизиона Испании подозревается в договорном матче.