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Украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
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Украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Теннисист из Украины Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах, сообщает ESPN.
Внимание антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit Баданов привлек в матчах на турнирах серии «Фючерс» в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах. Организация провела расследование, по итогам которого было установлено, что 30-летний спортсмен был связан с людьми, которые делали ставки на его игры, и обеспечивал нужный результат в этих встречах.
Баданову было назначено наказание в виде пожизненной дисквалификации, а также служба обязала его выплатить $100 тысяч в качестве штрафа.
Ранее сообщалось, что новичок высшего дивизиона Испании подозревается в договорном матче.
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