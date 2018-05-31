Мугуруса вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и может сыграть с Павлюченковой 

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса победила Фиону Ферро из Франции во втором круге турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже. За 1 час 26 минут 24-летняя Мугуруса выиграла два сета со счетом 6:4, 6:3.
Напомним, в первом круге испанская теннисистка нанесла поражение Светлане Кузнецовой (7:6 (7:5), 6:2).
Следующей соперницей Мугурусы станет победитель матча Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Призовой фонд 20 298 331 доллар
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 6:3